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11:08 (мск), источник: RNS

Турция и США обсудили поставку С-400

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и врио главы Пентагона Марк Эспер обсудили по телефону поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщается на сайте турецкого военного ведомства.

«Министр Акар сказал своему американскому коллеге, что Турция по-прежнему находится под серьезной угрозой авиационных и ракетных атак, и что покупка защитных комплексов С-400 была не вариантом, а скорее необходимостью», — говорится в сообщении.

При этом Турция по-прежнему рассматривает предложение американской стороны о поставке зенитных комплексов Patriot, уточнил глава турецкого минобороны, а предложение Турции по созданию совместной с США и НАТО рабочей группы по изучению возможных угроз для самолетов F-35 со стороны C-400 все еще в силе.

Ранее министерство национальной обороны Турции опубликовало в своем микроблоге в Twitter первые фотографии прибывших сегодня в Анкару российских ракетно-зенитных систем С-400.

В декабре 2017 года Турция заключила контракт с Россией на поставку комплексов С-400. Такой шаг вызвал беспокойство в Вашингтоне: в июне 2018 года помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил о возможности введения санкций против Турции, а также о том, что размещение С-400 будет иметь необратимые последствия для сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой в военной сфере.

С-400 — российская зенитная ракетная система, предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

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