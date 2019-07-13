Турция и США обсудили поставку С-400

«Министр Акар сказал своему американскому коллеге, что Турция по-прежнему находится под серьезной угрозой авиационных и ракетных атак, и что покупка защитных комплексов С-400 была не вариантом, а скорее необходимостью», — говорится в сообщении.
При этом Турция по-прежнему рассматривает предложение американской стороны о поставке зенитных комплексов Patriot, уточнил глава турецкого минобороны, а предложение Турции по созданию совместной с США и НАТО рабочей группы по изучению возможных угроз для самолетов F-35 со стороны C-400 все еще в силе.
Ранее министерство национальной обороны Турции опубликовало в своем микроблоге в Twitter первые фотографии прибывших сегодня в Анкару российских ракетно-зенитных систем С-400.
В декабре 2017 года Турция заключила контракт с Россией на поставку комплексов С-400. Такой шаг вызвал беспокойство в Вашингтоне: в июне 2018 года помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил о возможности введения санкций против Турции, а также о том, что размещение С-400 будет иметь необратимые последствия для сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой в военной сфере.
С-400 — российская зенитная ракетная система, предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.