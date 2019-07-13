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11:22 (мск), источник: РИА Новости

В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400

АНКАРА, 13 июл — РИА Новости. Российский самолет с новой партией компонентов для зенитно-ракетных комплексов С-400 приземлился на турецкой авиабазе Мюртед, сообщает телеканал NTV.

На кадрах, транслировавшихся телеканалом, виден самолет, совершивший посадку.

Поставки С-400 в Турцию начались накануне. После сборки комплексы введут в эксплуатацию.

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Москва и Анкара заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в 2017 году. Cумма контракта составляет 2,5 миллиарда долларов — часть Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита.

Сделка между Турцией и Россией спровоцировала международный скандал: США требовали, чтобы Анкара отказалась от закупки С-400 и взамен них приобрела американские комплексы Patriot. При этом Вашингтон угрожал задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Анкара не пошла на уступки.
Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, система способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет «Триумфы». В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Россия начала поставки С-400 в Турцию
Во время загрузки произошла ошибка.
12 июля© Ньюстюб
Характеристики С-400 «Триумф»
Источник:©РИА "Новости"
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