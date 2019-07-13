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12:01 (мск), источник: ТАСС

Минобороны Турции объявило о проведении новой антитеррористической операции в Ираке

АНКАРА, 13 июля. /ТАСС/ — Операция получила название «Лапа-2».

Источник: AP 2019

Министерство национальной обороны Турции объявило в субботу о проведении новой антитеррористической операции на севере Ирака.

«На севере Ирака 12 июля в 22:00 (совпадает с московским) наши отряды спецназа начали новую операцию “Лапа-2” при поддержке артиллерии и ВВС», — говорится в коммюнике.

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В Минобороны отметили, что в операции также принимает участие сухопутная военная техника, боевые вертолеты T129 ATAK, а также беспилотные летательные аппараты.

«“Лапа-2” направлена на уничтожение укрытий террористических организаций в иракском регионе Хакурк», — сообщается в заявлении.

ВС Турции объявили 28 мая 2019 года о начале крупномасштабной военной операции на севере Ирака под названием «Лапа». За это время турецкие военные нейтрализовали более 60 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана Анкарой террористической организацией.

Военные Турции периодически наносят точечные удары по объектам РПК на севере Ирака. Санкции на такие трансграничные операции военным предоставляет парламент Турции.

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