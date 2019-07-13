12:15 (мск), источник: Life.ru
Малахова внесли в чистилище «Миротворца» за телемост
Журналиста обвиняют в сознательном участии в «информационно-пропагандистской провокации».
Телеведущего Андрея Малахова внесли в чистилище скандального украинского сайта «Миротворец» после телемоста между Украиной и Россией «Надо поговорить», организованного телеканалом «Россия 1».
Телемост между Россией и Украиной «Надо поговорить» прошёл по «Скайпу». Изначально трансляцию планировалось организовать совместно с украинским телеканалом NewsOne, однако он отменил телемост
Сайт «Миротворец» существует с 2014 года, известен скандальными публикациями, в которых обнародует личные данные ополченцев из ДНР и ЛНР, российских общественных деятелей, артистов, журналистов, представителей власти, а также многих украинских граждан, причисляя их к «изменникам родины».