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12:15 (мск), источник: Life.ru

Малахова внесли в чистилище «Миротворца» за телемост

Журналиста обвиняют в сознательном участии в «информационно-пропагандистской провокации».

Источник: РИА "Новости"

Телеведущего Андрея Малахова внесли в чистилище скандального украинского сайта «Миротворец» после телемоста между Украиной и Россией «Надо поговорить», организованного телеканалом «Россия 1».

Малахова обвиняют в том, что он сознательно принял участие в «информационно-пропагандистской провокации».

Телемост между Россией и Украиной «Надо поговорить» прошёл по «Скайпу». Изначально трансляцию планировалось организовать совместно с украинским телеканалом NewsOne, однако он отменил телемост из-за угроз сотрудникам.

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года, известен скандальными публикациями, в которых обнародует личные данные ополченцев из ДНР и ЛНР, российских общественных деятелей, артистов, журналистов, представителей власти, а также многих украинских граждан, причисляя их к «изменникам родины».

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