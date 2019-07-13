17:56 (мск), источник: Российская газета
Истребитель Су-30 получит новую версию
В России будет создан новый вариант тяжелого истребителя Су-30 — с самыми современными на текущий момент двигателями.
— ОКБ Сухого начало
Работы ведутся совместно с корпорацияей «Иркут», выпускающей истребители Су-30СМ.
Помимо Су-35, двигатель АЛ-41Ф-1С устанавливается на предсерийных образцах Су-57. Это двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель модульной конструкции с управляемым вектором тяги и цифровой системой управления. Улучшение его характеристик достигнуто за счет нового компрессора низкого давления с увеличенным КПД и более эффективной системы охлаждения лопаток турбины.