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17:56 (мск), источник: Российская газета

Истребитель Су-30 получит новую версию

В России будет создан новый вариант тяжелого истребителя Су-30 — с самыми современными на текущий момент двигателями.

Источник: РИА "Новости"

— ОКБ Сухого начало опытно-конструкторские работы под шифром Су-30СМД. Эта модификация получит двигатели АЛ-41Ф-1С, которые серийно устанавливаются на самолеты Су-35, — рассказал «Интерфаксу» источник в авиационной отрасли.

Работы ведутся совместно с корпорацияей «Иркут», выпускающей истребители Су-30СМ.

Летные испытания новой модификации пройдут в 2020 году, по их итогам будет принято решение об оснащении новыми двигателями строевых истребителей.

Помимо Су-35, двигатель АЛ-41Ф-1С устанавливается на предсерийных образцах Су-57. Это двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель модульной конструкции с управляемым вектором тяги и цифровой системой управления. Улучшение его характеристик достигнуто за счет нового компрессора низкого давления с увеличенным КПД и более эффективной системы охлаждения лопаток турбины.

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