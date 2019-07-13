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17:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о подготовке фейков западными спецслужбами об окружении Путина

Спецслужбы США и Великобритании готовят фейковую информацию о ближайшем окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны страны. Об этом сообщил военно-дипломатический источник, передает РИА Новости.

Источник: AP 2019

По его словам, целью данной кампании является дискредитация определенных лиц для обоснования новых антироссийских санкций. «Предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что дезинформация может распространяться в СМИ, подконтрольных влиятельным финансистам США.
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В частности, речь может идти о Джордже Соросе и Уильяме Браудере. Кроме того, могут быть задействованы издания, открыто финансируемые американскими властями.

«Такие действия являются прямым вмешательством во внутренние дела Российской Федерации с целью дестабилизировать обстановку в стране, ослабить экономический потенциал России и сформировать рычаги политического воздействия на ее руководство», — заключил источник.

Собеседник агентства добавил, что в общих чертах данная кампания повторяет сценарий опубликованного в 2016 году «Панамского досье» — исследования международной группы журналистов об оффшорах. В его материалах фигурировали многие главы государств, в том числе королева Великобритании Елизавета II и президент США Дональд Трамп. Среди россиян значились предприниматели Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Юрий Мильнер и другие. Публикация стала поводом для отставок высокопоставленных чиновников в нескольких странах.

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