Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рассекречены документы об освобождении ВильнюсаРассекреченные архивные документы и другие материалы, касающиеся освобождения Вильнюса от нацистской оккупации 13 июля 1944 года
Фоторепортажи
12Грибной канал: зачем китайцы собирают гриб-паразит
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
13 июля, источник: РИА Новости

Иран пообещал продолжить экспортировать нефть «при любых обстоятельствах»

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора со своим британским коллегой Джереми Хантом заявил, что Иран продолжит экспортировать нефть «при любых обстоятельствах».

Источник: РИА Новости

«Подчеркнув незаконность нефтяных санкций США, министр иностранных дел Ирана заявил в телефонном разговоре (с Хантом — ред.), что Исламская Республика Иран продолжит экспортировать нефть при любых обстоятельствах», — передает иранское агентство Mehr.

По данным агентства, касаясь задержания властями британского Гибралтара танкера Grace 1, Зариф «призвал британское правительство немедленно принять необходимые меры, чтобы положить конец незаконному захвату иранского танкера».

Читайте также
В Гибралтаре задержали подозреваемое в поставках нефти в Сирию судно

Ранее глава британского МИД Джереми Хант назвал разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом «конструктивным». Хант отметил, что в ходе разговора он заверил Зарифа в том, что озабоченность у Лондона вызывает «не происхождение нефти на Grace 1, а ее направление».

По словам Ханта, после надлежащей правовой процедуры в судах Гибралтара Великобритания «способствовала бы освобождению (танкера), если бы получила гарантии, что он не направится в Сирию».

Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли власти Ирана. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за «информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии».

Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США. В четверг стало известно, что полиция Гибралтара в рамках расследования дела задержала капитана и старшего помощника танкера Grace 1. Позже полиция задержала еще двух членов экипажа.

МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции говорил, что танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию.

ЕС призвал Иран сократить уровень обогащения урана
Во время загрузки произошла ошибка.
10 июля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Ядерная сделка с Ираном
 В Туве утонули десять человек, из них шесть детей
Путин наступил на больную мозоль Запада, Сорос сломался
Россияне насильно вывезли сбежавшую дочь к жениху в Чечню
В Турции рассказали, как циркулируют продукты на шведском столе
Украинские националисты требуют ареста Виктора Медведчука
Ученые засняли, как окунь проглотил акулу
Гигантский скат попросил дайверов о помощи (видео)
В США 600 тыс. человек хотят освободить инопланетян из Зоны 51
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
На пляжах по всему миру находят кроссовки Nike. Откуда они взялись? Загадочная история.
Авто
Самый быстрый (и красивый) «Запорожец» продают за 3 200 000 руб. Гибрид классического ЗАЗ-968 и современного Porsche Boxster, созданный белорусской мастерской Shif Customs, выставили на продажу
Кино
11-летняя дочь Алсу выпустила дебютный клип с Ержаном Максимом Микелла Абрамова представила совместную работу с соперником по шоу «Голос. Дети»
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Москвичам пообещали много дешевых магазинов
Популярные темы на «Детях»
Нежеланное материнство 258
Результаты поэтического конкурса №12. «Внеконкурсный разгул» 126
Идеи по поводу работы . 97
"Пушкин- наше всё!" Ч. 4. "Дети и потомки". 93
Леди
7 причесок, которые никогда не выйдут из моды Хорошо быть в теме последних трендов, но лучше полагаться на то, что, скорее всего, будет всегда считаться классикой.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь