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00:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинские националисты устроили митинг у здания СБУ

Представители украинских националистических организаций вышли на митинг к зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Об этом сообщает «Страна.ua».

Источник: AFP 2019

Протестующие требуют арестовать лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого критикуют за связи с Россией. Также они выступают против трансляции на Украине фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины», в котором идет речь о событиях на Майдане и вооруженном конфликте в Донбассе.

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Националисты планировали устроить акцию протеста у здания телеканала «112 Украина», однако перенесли ее из соображений безопасности. Ночью 13 июля офис телекомпании обстреляли из гранатомета.

Накануне, 12 июля, сотрудники «112 Украина» обратились в Службу безопасности страны, прокуратуру и дипломатические учреждения с просьбой защитить редакцию от радикалов, запугивающих коллектив.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу наказанием в случае, если в эфире состоится показ фильма «Нерассказанная история Украины». Он отметил, что статья 111 («Государственная измена») и статья 258 («Финансирование терроризма») УК Украины являются основанием для допроса всех причастных к «грязным пророссийским махинациям».

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