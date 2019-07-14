05:46 (мск), источник: Известия
Тимошенко назвала ответственных за газовый грабеж украинцев
Депутат Верховной рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала NewsOne назвала тех,
По ее словам, в «газовом грабеже» виноваты
Депутат показала решение двух судебных инстанций по поводу незаконности повышения тарифов на
«Два с половиной года с людей брали лишние деньги за газ, за тепло и за горячую воду; что люди переплачивали», — пояснила она.
Политик также добавила, что сейчас в стране необходимо ввести запрет на повышение тарифов, однако усомнилась, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский пойдет на это.
Кроме того, Тимошенко заявила, что представители бизнеса и простые граждане страны могут обратиться в суд и пересчитать тарифы.
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С 2015 года Киев прекратил закупки российского газа, начав реверсные поставки из Европы. В этом году Киев получил первую партию СПГ из США. При этом Украина рискует остаться и без транзита российского топлива в Европу, так как текущий договор заканчивается в начале 2020 года, а новое соглашение еще не подписано.