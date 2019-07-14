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05:46 (мск), источник: Известия

Тимошенко назвала ответственных за газовый грабеж украинцев

Депутат Верховной рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала NewsOne назвала тех, из-за кого граждане Украины много лет переплачивали за газ.

Источник: AP 2019

По ее словам, в «газовом грабеже» виноваты экс-президент страны Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Она заявила, что эти три человека «содрали с людей вместе с кожей все деньги».

Депутат показала решение двух судебных инстанций по поводу незаконности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и заявила, что два года команда Порошенко сдерживала суды.

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«Два с половиной года с людей брали лишние деньги за газ, за тепло и за горячую воду; что люди переплачивали», — пояснила она.

Политик также добавила, что сейчас в стране необходимо ввести запрет на повышение тарифов, однако усомнилась, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский пойдет на это.

Кроме того, Тимошенко заявила, что представители бизнеса и простые граждане страны могут обратиться в суд и пересчитать тарифы.

14 июня оператор украинской ГТС «Укртрансгаз» предупредил об угрозе приостановки ее работы из-за долгов и нехватки газа. Позже экс-глава украинского Минтранса Евгений Червоненко заявил, что Украина может в текущем году потерять ГТС.

С 2015 года Киев прекратил закупки российского газа, начав реверсные поставки из Европы. В этом году Киев получил первую партию СПГ из США. При этом Украина рискует остаться и без транзита российского топлива в Европу, так как текущий договор заканчивается в начале 2020 года, а новое соглашение еще не подписано.

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