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09:55 (мск), источник: РИА Новости

Ливийская национальная армия начинает новое наступление на Триполи

БЕНГАЗИ, 14 июл — РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара начинает новый бросок на Триполи, рассчитывает взять площадь аш-Шахада (Павших), сообщил РИА Новости командующий 73-й передовой бригады ЛНА генерал Салих Бухалика.

Источник: Reuters

«Ливийская национальная армия начинает новый этап, мы окажемся возле ворот священной площади Павших, враг терпит поражение и начал бежать с места боев, чтобы проводить террористические акты внутри города», — сказал Бухалика.

Командующий восточной Ливийской национальной армией (ЛНА) Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции «Вулкан гнева».

В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

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