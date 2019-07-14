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11:38 (мск), источник: РИА Новости

В Турцию прибыл пятый самолет с компонентами С-400

АНКАРА, 14 июл — РИА Новости. На турецкой авиабазе Мюртез приземлился пятый самолет с компонентами российского зенитно-ракетного комплекса С-400, сообщило Минобороны страны.

Источник: Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı

Как отмечается, на сегодня запланировано прибытие еще двух самолетов.

В пятницу оборонное ведомство Турции заявило о начале поставок С-400 в страну. Информацию также подтвердила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России.

Поставки С-400 Турции

С-400 «Триумф» — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Сделку на поставку Анкаре четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.

Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет «Триумфы». В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

Кадры подготовки и доставки С-400 в Турцию
Во время загрузки произошла ошибка.
13 июля© Ньюстюб
Следите за развитием темы С-400 для Турции: что нужно знать о сделке?
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