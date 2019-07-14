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13:42 (мск), источник: РИА Новости

Россия отказалась обсуждать передачу Курил, утверждают японские СМИ

ТОКИО, 14 июл — РИА Новости. Российская сторона отказалась вести обсуждение возможности передачи двух островов Курильской гряды в рамках переговоров о заключении мирного договора с Японией, в частности, из-за опасений относительно расширения присутствия американского военного контингента в различных частях японского архипелага, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

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По их данным, после того, как в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать проработку вопроса о заключении мирного договора на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года, японская сторона надеялась достичь определенных договоренностей относительно этого в ходе состоявшейся на полях саммита «большой двадцатки» встречи на высшем уровне.

Однако российская сторона настаивала на том, что «подписанная в 1956 году декларация не может быть применена в том виде, в котором она есть».

В частности, существуют опасения относительно расширения присутствия американских военных в Японии в рамках альянса между Вашингтоном и Токио, в связи с чем российская сторона просила от Японии предоставить конкретные ответы по тому, как она намерена разрешить беспокойства Москвы, но никакой конкретики так и не было предоставлено, отметили источники агентства. В связи с этим российская сторона отказалась от переговоров по двум островам.

Кроме этого, как подчеркнуло агентство, существуют также опасения того, что передача Японии двух островов может негативно сказаться на уровне поддержки правительства президента России.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого — заключение мирного договора.

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23 апреля© Ньюстюб
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