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16:40 (мск), источник: РИА Новости

«Сто рублей за доллар». Конгресс США одобрил санкции против госдолга России

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Палата представителей конгресса приняла поправку в проект оборонного бюджета на 2020 год о запрете на сделки с российским госдолгом. Как объясняют авторы этой инициативы, нужно «наказать Россию за действия на предыдущих выборах».

Источник: Reuters

Насколько серьезны очередные санкции для отечественной экономики — в материале РИА Новости.

Что именно хотят ввести

О мерах против российского госдолга в США говорили с прошлого года. Эксперты выделяли два возможных сценария: запрет на уже выпущенные облигации федерального займа и лишь на приобретение новых.

Первый вариант расценивался как наиболее опасный и вместе с тем — наименее вероятный. Полный запрет нанес бы серьезные убытки американским и европейским финансовым компаниям. Влиятельное банкирское лобби в конгрессе всячески противодействовало бы такому законопроекту.

Однако, по мнению конгрессменов, у Вашингтона все же должен быть инструмент для «наказания России» за вмешательство в выборы. Поэтому предложения об ограничениях на операции с российским ценными бумагами продолжали звучать.

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Одобренный нижней палатой парламента вариант можно считать компромиссом между политиками и финансистами: вводится запрет только на новые выпуски ОФЗ. Кроме того, документ впервые предусматривает механизм отмены ограничений, если администрация признает, что Россия не вмешивалась в выборы: президент в любой момент может снять санкции по своему усмотрению без дополнительных консультаций с конгрессом.

По словам одного из авторов поправок, конгрессмена-демократа Брэда Шермана, это «по-настоящему серьезные санкции против российского государства». Но аналитики напоминают: куда жестче был бы запрет на уже выпущенные ОФЗ.

Принят мягкий вариант, чтобы текущие выпуски не стали распродаваться с огромным дисконтом всеми, у кого они есть. Это никому не выгодно, в том числе и инициаторам санкций.
Сергей Королев
гендиректор компании «Капитал»

Последствия для рубля

Эксперты признают: запрет, безусловно, окажет давление на российский финансовый рынок, но реакция будет краткосрочной. Инвесторы понимают, что фундаментальных причин для паники нет.

Платежеспособность экономики не ухудшится, ведь государственные резервы (518 миллиардов долларов) компенсируют весь внешний долг (482 миллиарда).

«Сейчас на руках у иностранцев порядка 30 процентов облигаций федерального займа. Это много, но не критично, если у вас резервов более чем на 500 миллиардов», — полагает Александр Разуваев, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари».

Хотя сильного падения рубля, по мнению большинства аналитиков, ждать не приходится, некоторые все же не исключают, что под спекулятивными атаками российская валюта ненадолго может обвалиться и до 100 за доллар.
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Однако затем последует неизбежный отскок.

«В случае резкой девальвации российские товары и услуги на мировом рынке сильно подешевеют, спрос на экспорт вырастет, а на импорт упадет, такое искажение платежного баланса приведет к тому, что рубль в итоге укрепится», — объясняет Тимур Нигматуллин, портфельный управляющий компании «Открытие Брокер».

По его мнению, сильного ослабления вообще не будет — с учетом того, что рубль и сейчас несколько перегрет. «Справедливая цена — 64−65 за доллар, а 63-х достигли как раз по причине скупки нерезидентами госдолга. Таким образом, рубль должен вернуться к уровню, соответствующему состоянию платежного баланса», — уверен он.

Аналитики подчеркивают: у России достаточно механизмов для стабилизации валютного курса. Если ситуация обострится, Минфин сделает перерыв в закупках валюты в рамках бюджетного правила, как это уже было в августе прошлого года, — это смягчит негатив от санкций и поддержит рубль. Кроме того, в июле ЦБ, скорее всего, понизит ставку — сразу на 0,5 процентного пункта, чтобы поддержать рост экономики.

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«С резервом больше 500 миллиардов долларов России не о чем беспокоиться в плане заимствований. С точки зрения финансов в стране все нормально. Бюджетное правило и консервативная финансовая политика как раз и страхуют от санкций в отношении ОФЗ», — говорит Разуваев.

Кстати, вероятность введения санкций против госдолга наблюдатели все равно оценивают как достаточно низкую.

«Ограничительные меры рассматриваются уже год в различных конфигурациях, однако ни одно из предложений так и не приняли. Полагаю, новый вариант ждет та же судьба», — отметил Игорь Козак, руководитель направления по управлению активами с фиксированной доходностью «ТКБ Инвестмент партнерс».

В том, что санкции вступят в силу, сомневается и глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. Проект должна одобрить верхняя палата, а затем он отправится на подпись к президенту. Между тем Трамп сосредоточен на состоянии финансовых рынков и вряд ли решится подписывать закон, который ударит по американским инвесторам.

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