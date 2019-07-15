09:57 (мск), источник: Daily Storm
Ушел в отставку мэр района в Приангарье, спасавший свой коттедж во время наводнения
На Сергея Худоногова завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
Дума Нижнеудинского района Иркутской области приняла отставку мэра Сергея Худоногова. В отношении возглавлявшего с 1994 года район Худоногова 12 июля завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями, после того как во время паводка коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия в коттедже чиновника. Президиум регионального политсовета «Единой России» исключил мэра из партии за «дискредитацию власти».
Он написал заявление, состоялось заседание думы, на котором присутствовали 17 из 19 депутатов. 14 проголосовали за [принятие отставки], трое воздержались.
Собеседник «Интерфакса» в администрации муниципалитета рассказал, что Худоногов объяснил желание уйти с должности «состоянием здоровья».
Глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области,
По версии следствия, 2 июля Худоногов, используя свое служебное положение, при помощи специалистов и техники муниципального учреждения «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района» организовал работы по ликвидации последствий паводка на своем участке. Основанием для проверки правоохранителей стала видеозапись в паблике «Подслушано Нижнеудинск» в соцсети «ВКонтакте». На ней запечатлено, как сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа в Нижнеудинске, при этом коммунальщики не устраняют последствия в домах обычных граждан.
В регионе с 27 июня действует режим чрезвычайной ситуации