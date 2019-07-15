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09:57 (мск), источник: Daily Storm

Ушел в отставку мэр района в Приангарье, спасавший свой коттедж во время наводнения

На Сергея Худоногова завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Источник: Открытое Правительство Иркутской области

Дума Нижнеудинского района Иркутской области приняла отставку мэра Сергея Худоногова. В отношении возглавлявшего с 1994 года район Худоногова 12 июля завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями, после того как во время паводка коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия в коттедже чиновника. Президиум регионального политсовета «Единой России» исключил мэра из партии за «дискредитацию власти».

Он написал заявление, состоялось заседание думы, на котором присутствовали 17 из 19 депутатов. 14 проголосовали за [принятие отставки], трое воздержались.
Валерий Заречный
спикер думы Нижнеудинского района

Собеседник «Интерфакса» в администрации муниципалитета рассказал, что Худоногов объяснил желание уйти с должности «состоянием здоровья».

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Глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, вице-премьер Виталий Мутко 7 июля потребовал отстранить Сергея Худоногова от должности. 15 июля Мутко прибыл в регион, чтобы проконтролировать восстановительные работы.

По версии следствия, 2 июля Худоногов, используя свое служебное положение, при помощи специалистов и техники муниципального учреждения «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района» организовал работы по ликвидации последствий паводка на своем участке. Основанием для проверки правоохранителей стала видеозапись в паблике «Подслушано Нижнеудинск» в соцсети «ВКонтакте». На ней запечатлено, как сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа в Нижнеудинске, при этом коммунальщики не устраняют последствия в домах обычных граждан.

Сам чиновник говорил ТАСС, что проживает в квартире, коттеджа у него никогда не было, а все комментарии в его адрес, связанные с видеороликом, — вымысел.

В регионе с 27 июня действует режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного дождевого паводка на левых притоках реки Ангары. По информации местного управления МЧС, всего в регионе в связи с паводком подтопило почти 6,7 тысячи жилых домов, где проживают около 32,7 тысячи человек.

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Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области подал в отставку
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08:27 (мск)© Ньюстюб
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