11:09 (мск), источник: РИА Новости
Вышинский в понедельник может выйти на свободу, считают в ГП Украины
КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в понедельник могут выпустить из заключения, считает
«Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу», — написала она на своей странице в Facebook.
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что привез в Киев письмо от матери Вышинского, которое передали Владимиру Зеленскому. Позднее он посетил журналиста в СИЗО.
Коллеги Вышинского опасаются провокаций. «Не хотелось бы увидеть уже до боли знакомую картину, как
В свою очередь главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян призвала к спокойствию. «Сегодня ждем суда по Кириллу Вышинскому. Спокойно ждем», — написала она в Telegram.
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.
Срок содержания журналиста под стражей истекает 22 июля, ранее суд неоднократно продлевал эту меру пресечения.