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11:09 (мск), источник: РИА Новости

Вышинский в понедельник может выйти на свободу, считают в ГП Украины

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в понедельник могут выпустить из заключения, считает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Источник: РИА "Новости"

«Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу», — написала она на своей странице в Facebook.

По мнению Сарган, это возможно благодаря решению Конституционного суда и «маленькой записочке, которую передали в руки президенту».

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что привез в Киев письмо от матери Вышинского, которое передали Владимиру Зеленскому. Позднее он посетил журналиста в СИЗО.

В понедельник Подольский районный суд Киева рассмотрит дело журналиста. Чтобы поддержать его, на Украину прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Коллеги Вышинского опасаются провокаций. «Не хотелось бы увидеть уже до боли знакомую картину, как провокаторы-нацики вламываются в суд. Понятно, что нечто похожее готовится, но для нового президента это будет тест на способность держать слово и налаживать в стране новый уклад», — сказал РИА Новости гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

В свою очередь главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян призвала к спокойствию. «Сегодня ждем суда по Кириллу Вышинскому. Спокойно ждем», — написала она в Telegram.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

Срок содержания журналиста под стражей истекает 22 июля, ранее суд неоднократно продлевал эту меру пресечения.

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