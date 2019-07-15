Эрдоган не сдается. Чем закончится конфликт Турции и США из-за С-400?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах завершить покупку у России комплексов С-400 к апрелю следующего года. По его словам, приобретая зенитные ракеты, республика «не готовится к войне». Таким образом он ответил на угрозы со стороны США ввести санкции против страны.
«Мы стремимся гарантировать мир и национальную безопасность нашей страны. Этой же цели служат и другие наши шаги по развитию оборонной промышленности Турции», — цитирует Эрдогана агентство «Анадолу».
Рынки на угрозу санкций против Турции уже не реагируют, у национальной валюты — турецкой лиры — тоже не видно значительных перемен.
Ранее американские сенаторы обратились к президенту Дональду Трампу с призывом ввести санкции против Турции из-за поставок Анкаре российских ЗРК «Триумф». По словам представителей конгресса, Турцию как члена НАТО стоит предостеречь от «опасного партнерства с Путиным».
Чем закончится конфликт, рассуждает директор проекта по новым технологиям и международной безопасности ПИР-Центра Вадим Козюлин: «Когда приобретается система ПВО, то приобретающая сторона фактически делится частичкой своего суверенитета с производителем: производитель будет обеспечивать и подготовку расчетов, которые будут обслуживать эту систему, и получать некий доступ к системам, которые уже стоят и составляют часть противовоздушной системы, и, конечно, отчасти начинают контролировать, или, по крайней мере, иметь доступ к воздушному пространству. Поскольку Турция — член НАТО, то для США, для американских военных тема очень болезненная, это первый случай, когда член НАТО приобрел подобную систему. Исключение — Греции, но она передала эту систему на Кипр, и смогла сгладить остроту вопроса. В турецком случае ситуация чуть другая, поскольку Трамп сделал очень резкие заявления о вводе санкций. Точно такие же резкие заявления сделал и Эрдоган, сказав, что для него эта тема — дело престижа, национальной гордости. В общем, конфликт достаточно острый, но я не думаю, что он настолько острый, чтобы быть неразрешимым».
Наверняка стороны найдут компромисс, США будут вынуждены вести некие легкие санкции против Турции. Турция продемонстрирует несгибаемость, и впоследствии можно ожидать каких-то отступных от Турции, то есть она, возможно, приобретет дополнительное вооружение у США. Для США это всегда служило средством, допускающим прощения.
Эрдоган призвал НАТО спокойно относиться к приобретению Турцией С-400. «Мы являемся важной опорой для защиты НАТО. Эти орудия еще больше укрепят силу альянса», — считает турецкий президент.
Соглашение о поставках Москва и Анкара подписали в 2017 году, сумма контракта составила 2,5 млрд долларов. В Пентагоне уверены, что российские системы были спроектированы с тем, чтобы сбивать такие самолеты, как истребители-бомбардировщики F-35, и теперь грозят Анкаре исключением из программы создания этих самолетов.
Впрочем, вероятно, что строгих санкций Эрдогану ждать не стоит, считает руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин: «Варианты разные есть, но все-таки, мне кажется, на серьезнейшие санкции американцы не пойдут, поскольку они слишком заинтересованы в сохранении ключевого партнера в рамках НАТО и основной страны, которая определяет ситуацию на южном фланге этого объединения. Поэтому какие-то санкции, возможно, и введут, но они не будут носить слишком жесткий характер. Когда в Осаке Эрдоган разговаривал с Трампом, Трамп обвинения в том, что ситуация настолько ухудшилась в отношениях, возложил на предыдущую администрацию, на Обаму. В Конгрессе определенные весьма значительные силы требуют санкций, чтобы не было никаких исключений из нарушающих их санкционный пакет против России, но, мне кажется, что от серьезнейших санкций все-таки американцы воздержатся».
Ранее турецкий лидер назвал возможный отказ США от поставок истребителей грабежом и напомнил, что Анкара уже заплатила за сделку почти 1,5 млрд долларов.