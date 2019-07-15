Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Немцы требуют снести военный мемориал под Прохоровкой Великая Отечественная война закончилась 74 года назад, но бои за ее наследие не прекращаются
Фоторепортажи
22Республика строгого режима
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
16:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия начала обсуждать с Украиной обмен арестованных моряков

Москва и Киев обсуждают вопрос обмена украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, пишет РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Не могу комментировать. Конечно, обсуждаем», — сказал Карасин журналистам.

Ранее 15 июля бывший президент Украины Петр Порошенко предположил, что Россия освободит украинских моряков до конца недели. Он связал это с выборами в Верховную Раду, которые пройдут в воскресенье, 21 июля.

Читайте также
Стало известно, что Россия предлагала Киеву для освобождения моряков

Вопрос обмена удерживаемыми лицами стал одной из тем телефонных переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Разговор состоялся 11 июля по инициативе Киева.

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.

Киев считает своих граждан военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

Справка
Азовский кризис

Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

6
фотографий
6
фотографий
Япония: «Фактически Украина призналась, что была провокация » — Путин про моряков
Во время загрузки произошла ошибка.
29 июня© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
 Названы марки опасного куриного мяса
Самая молодая миллиардерша в мире обнажилась и вызвала гнев. Фото
Поклонская подтвердила разрыв с сектой царебожников
Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав
Сергей Зверев в костюме суперзвезды выступил в защиту Байкала
Как живут осужденные самого «сидящего» региона России
Объявлены победители конкурса #РоссияБольшеЧемТыДумаешь
Матвиенко: конкурс «Лидеры России» создает социальные лифты
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
Источник странного космического сигнала наконец-то обнаружен Тайна раскрыта?
Авто
В Тольятти создают очень злую «Ниву» (фото) Компания «Авторитетпласт» анонсировала начало разработки второй версии тюнинг-комплекта для внедорожника Lada 4х4 в версии Bronto
Кино
75-летний актер «Ворониных» рассказал о борьбе с раком По словам Бориса Клюева, болезнь не мешает ему играть в театре и сниматься в кино
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Москвичам пообещали много дешевых магазинов
Дети
Беременность и роды в Китае: удивительные факты В стране до сих пор очень серьезно относятся к древним традициям и поверьям
Леди
Елена Зеленская в белоснежном костюме вышла на красную дорожку Первая леди Украины выглядела роскошно.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь