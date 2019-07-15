21:23 (мск), источник: РИА Новости
МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Накануне глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала Москву «немедленно предпринять» действия для соблюдения соглашения. По ее словам, предстоящие дни — это последняя возможность для диалога и сохранения договора, действие которого может закончиться второго августа.
Кроме того, российские дипломаты обратили внимание, что ЕС сделал подобное заявление за три недели до истечения инициированной Вашингтоном процедуры выхода из соглашения.
«Поневоле приходится сомневаться в осознании Брюсселем всей серьезности ситуации и негативных последствий от предпринятых Вашингтоном деструктивных шагов для безопасности своих европейских союзников», — заявили в МИД.
«На деле страны Евросоюза безропотно выполняют установку США на отказ от предложенных Россией реалистичных мер по снятию встречных претензий», — подчеркнули в ведомстве.
В МИД добавили, что решение о сохранении ДРСМД остается за американской стороной.
СССР и США подписали соглашение о ликвидации ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности в 1987 году.
Советский Союз ликвидировал свои ракеты методом подрыва (полное уничтожение ракет-носителей), при этом 72 БРСД «Пионер» были ликвидированы методом пуска с полевых позиций. США уничтожили ракеты «Першинг» методом прожига с сохранением отсеков системы управления, которые были использованы при производстве
Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы «вернуться к выполнению» условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД. В Москве эти обвинения назвали голословными.
В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия США. В июле Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.