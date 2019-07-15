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19:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты подробности увольнения командира «Альфы» ФСБ

Начальник управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин был уволен со своей должности по окончании контракта, который закончился в начале мая, заявил президент организации «Офицеры группы “Альфа”» Алексей Филатов. Об этом сообщает издание РБК.

По словам Филатова, 30 марта текущего года Канакин был избран президентом ассоциации ветеранов «Альфы», и тогда же появилась информация, что контракт с ним продлен не будет.

В то же время Канакин пока остается в списках своей воинской части, где он будет находиться, пока не отгуляет отпуска и не пройдет медицинскую реабилитацию. Его обязанности исполняет другой человек, чье имя Филатов не назвал. Вместе с тем он предположил, что новым командиром подразделения станет человек со стороны, а саму «Альфу» могут ожидать чистки и прекращение сотрудничества с теми, кто не вызывает доверия.

Об отставке высокопоставленного офицера спецназа стало известно на фоне ареста нескольких сотрудников «Альфы» и «Вымпела», двух элитных подразделений ФСБ, по делу о разбое в особо крупном размере. Несмотря на это, и Филатов, и почетный президент ассоциации ветеранов «Альфы» Сергей Гончаров отказались связывать увольнение Канакина с данным делом.

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Валерий Канакин возглавлял «Альфу» с 2014 года, в подразделение он пришел в 1984-м. Имеет звание Героя России, участвовал в операциях по освобождению заложников во время терактов на Дубровке в Москве и в школе в Беслане. 5 мая ему исполнилось 59 лет.

За последние несколько месяцев в России были арестованы несколько высокопоставленных офицеров ФСБ, в том числе из элитных спецподразделений. Помимо сотрудников «Альфы» и «Вымпела», в апреле были задержаны двое офицеров службы по защите конституционного строя, а также трое полковников, один из которых — Кирилл Черкалин — на момент поимки занимал должность начальника отдела в управлении «К» службы экономической безопасности ФСБ. На фоне нескольких резонансных дел, связанных с сотрудниками различных подразделений ведомства, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал, что ветераны структур госбезопасности не понимают, «откуда взялось такое количество преступников в системе».

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