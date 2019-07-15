Украина продлила запрет на ввоз российских товаров в страну

В апреле Украина расширила список запрещенных к ввозу российских товаров. В ответ на это Москва запретила импорт с Украины отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви.
С 2016 года правительство России ввело эмбарго на ввоз украинских товаров, а также ограничения на транзит через свою территорию. Это решение стало реакцией на начало действия с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом.
Согласно утвержденному порядку, грузовые перевозки с Украины в Казахстан через Россию должны проходить только через пункты пропуска при условии наличия системы ГЛОНАСС.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором».
Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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