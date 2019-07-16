Отставка грозит 10 губернаторам, полномочия которых истекают в 2020 году

В красную зону, в частности, попали Александр Дрозденко (Ленинградская обл.), Алексей Островский (Смоленская обл.), Сергей Ситников (Костромская обл.), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Сергей Левченко (Иркутская обл.), Игорь Орлов (Архангельская обл.) и Александр Левинталь (Еврейская авт. обл.). Правда, Левченко и Островский представляют оппозицию (соответственно КПРФ и ЛДПР), поэтому их отставка пока кажется слишком скандальной, а в готовности единороссов к конкуренции с ними есть сомнения, оговариваются эксперты. До зеленой зоны (риск отставки минимален) не дотянул никто, а в желтой максимальные 15 баллов набрали Анатолий Артамонов (Калужская обл.) и Александр Никитин (Тамбовская обл.).
Среди всех губернаторов самые устойчивые позиции у Сергея Собянина (Москва), Рамзана Кадырова (Чечня), Дмитрия Артюхова (Ямало-Ненецкий округ) и Алексея Дюмина (Тульская обл.).
В рейтинге, в частности, учитывались поддержка губернаторов членами «Политбюро 2.0», большие региональные проекты и качество политического менеджмента, а за конфликты и громкие уголовные дела баллы снимались.
Губернаторы из красной зоны, которым в 2020 г. предстоят выборы, — главные кандидаты на отставку, говорит политолог Евгений Минченко: «У тех, кто в желтой зоне, есть поддержка в “Политбюро 2.0”, хорошее качество политического менеджмента и низкий потенциал конфликтов». Худшее положение у Левинталя: его назначение было ситуативным, уровень поддержки в центре невысокий, а позиционирование сильно ухудшилось, ведь он заходил на регион как «спаситель», схожая ситуация и у Орлова, добавляет эксперт.
Деление на зоны больше вкусовое, не видно принципиальных аргументов, почему одни губернаторы в красной зоне, а другие — в желтой, отмечает политолог Александр Кынев. Свою роль в отставках будут играть и электоральная ситуация, и вопрос о замене, считает эксперт: «Губернатор может остаться, если это принципиальный регион и найти замену проблематично, потому что может стать хуже: костромского губернатора поменять можно — и ничего не случится, а вот, например, Краснодар или Ленобласть — не зона для экспериментов. Любой губернатор имеет в Москве и друзей, и врагов, но большой вопрос, на кого оставить такой жирный кусок. Достаточно вспомнить историю с заменой Георгия Полтавченко на Александра Беглова в Санкт-Петербурге, чтобы понять, какие тут риски».
Сложные регионы потому и сложные, что подобрать фигуру, которая была бы электоральной и устраивала элитные группы, очень тяжело.
В минус будет играть и то, что часть губернаторов переназначалась в эпоху [предыдущего куратора внутренней политики Вячеслава] Володина, и срок нахождения у власти и возраст, поскольку система настроена на ротацию, говорит Кынев.
С тем, что в отставку отправят Левинталя и Орлова, эксперт согласен, а вот с Левченко особая история: «Если бы его легитимность изначально шла от президента — из серии “бог дал, бог взял”, — это одно. Но его все-таки выбрали избиратели. Поэтому, скорее всего, в Иркутске будет либо сложная элитная сделка, либо конкурентная кампания».