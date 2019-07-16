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08:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Stratfor назвала слабые стороны C-400

Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны. К такому выводу пришла американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor.

Источник: AP 2019

По данным ее аналитиков, эффективность системы этого типа варьируется в зависимости от противника, которому противостоит. С-400 может быть угрозой для ограниченного вторжения, но в батальон С-400 входит до восьми ракетных установок, обычно по четыре ракеты в каждой. Такой комплект может нанести серьезный ущерб ограниченной атаке.

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Если батальон С-400 действует изолированно или не поддерживается другими средствами противовоздушной обороны (ПВО), то он, вероятно, не выдержит решительный натиск, что характерно для Ближнего Востока. Также С-400 уязвимы для ракетных атак.

С-300 и С-400 никогда не были предназначены для работы в качестве автономных систем и являются наиболее эффективными в составе широкой интегрированной системы противовоздушной обороны (ПВО), заключают эксперты компании. Однако они отмечают, что в руках хорошо обученных экипажей современные ЗУР большой дальности, такие как С-400, могут нанести существенный урон противнику.

14 июля Минобороны РФ провело очередную поставку в Турцию имущества из состава ЗРС С-400. Развертывание систем предполагается в октябре. Реализация контракта на $2,5 млрд, подписанного в 2017 году, началась в минувшую пятницу и ожидаемо вызвала резкую критику со стороны Вашингтона, который неоднократно предупреждал Анкару о санкциях в случае, если она не откажется от закупок С-400. Однако объявления о санкциях так и не последовало.

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