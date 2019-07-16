06:40 (мск), источник: Интерфакс
В Турции отказались прекращать буровые работы в Кипре на фоне санкций ЕС
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU — Несмотря на введенные Евросоюзом ограничения в отношении Турции
Как сообщалось, Совет ЕС в понедельник
«В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ Турции совет принимает решение приостановить переговоры по всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и решает не проводить Совет ассоциации и другие совещания высокого уровня в рамках диалога между ЕС и Турцией», — говорится в постановлении, распространенном в Брюсселе.
Как сообщило турецкое информагентство «Анадолу»: «Турция продолжит защищать свои права и права
Это решение показывает, насколько предвзято Европейский Союз относится к кипрскому вопросу, поскольку
В заявлении, сообщило агентство, говорится, что «решение ЕС является последним примером того, как греки и
«Москва выступает против ограничительных мер в адрес Анкары», — сказал дипломат газете «Известия».
По его словам, «односторонние санкции противоречат как международному праву, так и процедурам Совета безопасности ООН».