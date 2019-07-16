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06:40 (мск), источник: Интерфакс

В Турции отказались прекращать буровые работы в Кипре на фоне санкций ЕС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU — Несмотря на введенные Евросоюзом ограничения в отношении Турции из-за бурения в Средиземном море, буровые работы будут продолжены и активизированы, заявил турецкий МИД.

Как сообщалось, Совет ЕС в понедельник из-за бурения на углеводороды, проводимого Турцией в исключительной экономической зоне Кипра, ЕС принял ряд ограничительных мер.

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«В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ Турции совет принимает решение приостановить переговоры по всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и решает не проводить Совет ассоциации и другие совещания высокого уровня в рамках диалога между ЕС и Турцией», — говорится в постановлении, распространенном в Брюсселе.

Как сообщило турецкое информагентство «Анадолу»: «Турция продолжит защищать свои права и права киприотов-турок и активизирует свою деятельность в этом направлении, говорится в заявлении министерства.

Это решение показывает, насколько предвзято Европейский Союз относится к кипрскому вопросу, поскольку киприоты-турки, которые имеют равные права на природные ресурсы в этом районе, не упоминаются и игнорируются", — отметило внешнеполитическое ведомство.

В заявлении, сообщило агентство, говорится, что «решение ЕС является последним примером того, как греки и греки-киприоты злоупотребляют членством в ЕС в соответствии со своими максималистскими позициями, и как другие страны ЕС становятся инструментом для реализации этого».

Москва отрицательно относится к решению Евросоюза ввести санкции в отношении Турции из-за обострения ситуации в Средиземноморье, но это не означает, что российская сторона поддерживает действия Турции, направившей в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Кипра свои буровые суда для добычи природного газа, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Москва выступает против ограничительных мер в адрес Анкары», — сказал дипломат газете «Известия».

По его словам, «односторонние санкции противоречат как международному праву, так и процедурам Совета безопасности ООН».

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