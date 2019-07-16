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09:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Ассанжа уличили еще в одном преступлении при участии России

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж использовал посольство Эквадора в Великобритании в качестве штаба для вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на эксклюзивные документы.

Источник: Reuters

Сообщается, что согласно новым отчетам о наблюдении за Ассанжем, он руководил серией разоблачений, которые «потрясли президентскую кампанию в США в 2016 году».

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Кроме того, он якобы регулярно встречался с хакерами мирового уровня, многими россиянами, включая представителей телекомпании RT, и раздавал указания распространять компрометирующую информацию. При этом отмечается, что сам разоблачитель обзавелся мощными техническими устройствами для лучшей координации действий.

Ранее сообщалось, что Великобритания не вышлет Ассанжа в страну, где существует смертная казнь. В большинстве штатов Америки она сохранилась в качестве наказания.

11 июня министерство юстиции США направило властям Великобритании официальный запрос об экстрадиции Ассанжа. В мае ведомство выдвинуло против основателя WikiLeaks 17 новых обвинений. Вашингтон обвинил его в нарушении закона о шпионаже.

Ассанж сейчас отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог. К 50 неделям заключения его 1 мая приговорил суд в Лондоне.

Следите за развитием темы Дело Ассанжа и WikiLeaks
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