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12:34 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт объяснил, для чего в Германии написали о «неожиданном ударе» России

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Статья в немецком СМИ о возможном «неожиданном ударе» России по Европе преследует цель увеличения расходов на оборону в Германии, заявил РИА Новости во вторник президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Источник: РИА Новости

Немецкая Die Welt ранее написала, что Россия продолжает вооружаться «запрещенными» ракетами и якобы может нанести «неожиданный удар» по Европе.

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Газета ссылается на доклад генерал-лейтенанта бундесвера в отставке, бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе, в котором они заявили, что пока Европа занята климатическими изменениями и миграционным кризисом, Россия без веских причин готовится к региональным войнам в Европе.

«Эта статья — на внутреннее потребление, для обоснования дополнительных расходов на нужды бундесвера со стороны правительства Германии, в первую очередь. Чтобы местное население спокойно смотрело на увеличение расходов на нужды вооружённых сил», — сказал Сивков.

Он заметил, что, не достигнув превосходства суммарного потенциала вооружённых сил над противником, «начинать военные действия нецелесообразно». «Если НАТО нападёт первой, единственным инструментом гарантии безопасности России будет ядерное оружие», — добавил Сивков.

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