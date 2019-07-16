Эксперт объяснил, для чего в Германии написали о «неожиданном ударе» России

Немецкая Die Welt ранее написала, что Россия продолжает вооружаться «запрещенными» ракетами и якобы может нанести «неожиданный удар» по Европе.
Газета ссылается на доклад генерал-лейтенанта бундесвера в отставке, бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе, в котором они заявили, что пока Европа занята климатическими изменениями и миграционным кризисом, Россия без веских причин готовится к региональным войнам в Европе.
«Эта статья — на внутреннее потребление, для обоснования дополнительных расходов на нужды бундесвера со стороны правительства Германии, в первую очередь. Чтобы местное население спокойно смотрело на увеличение расходов на нужды вооружённых сил», — сказал Сивков.
Он заметил, что, не достигнув превосходства суммарного потенциала вооружённых сил над противником, «начинать военные действия нецелесообразно». «Если НАТО нападёт первой, единственным инструментом гарантии безопасности России будет ядерное оружие», — добавил Сивков.