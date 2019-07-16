Депутаты предложили позволить россиянам под санкциями переводить судебные споры в Россию

Депутаты Госдумы Михаил Емельянов, Андрей Луговой, Виктор Пинский, Дмитрий Вяткин и Михаил Старшинов внесли на рассмотрение законопроект о предоставлении россиянам, находящимися под западными санкциями, возможности отстаивать свои права в российских судах.
В пояснительной записке сказано, что находящиеся под санкциями физлица и юрлица часто не могут защищать себя в судах иностранных государств, международных организаций или третейских судах за пределами России.
Парламентарии предлагают в одностороннем порядке переносить такие процессы из-за рубежа в российские суды — по месту нахождения участника процесса или его имущества.
Согласно законопроекту, попавшие под санкции россияне или юрлица также смогут в одностороннем порядке внести условие о рассмотрении возможного спора в России в действующие соглашения, которые сейчас предусматривают рассмотрение споров за рубежом.
Помимо этого, проект предусматривает, что люди и компании из санкционных списков могут требовать уплаты неустойки, равной размеру исковых требований, предъявленных им в иностранных судах.
Они также могут обратиться в российский суд с иском о прекращении судебного разбирательства за рубежом. В случае неисполнения решения российского суда возможно наложение судебного штрафа «в размере заявленных другой стороной спора исковых требований и понесенных ответчиков фактических судебных расходов», говорится в пояснительной записке.
Один из авторов законопроекта Андрей Луговой, который также был соавтором закона о суверенном Рунете, заявил РБК, что инициатива направлена на защиту интересов россиян и российских юридических лиц. «Между компаниями, которые находятся исключительно в российской юрисдикции, иногда в соглашениях указывается, что в случае спорных вопросов они должны решаться в судах каких-то стран, — пояснил он. — И приводится список стран — Великобритания, США, Кипр, Швейцария», — сказал депутат, добавив, предложенные изменения закона позволят этим лицам «более качественно защищать свои права в суде».
Сам Луговой находится в американском санкционном «списке Магнитского». В Великобритании депутат вместе с предпринимателем Дмитрием Ковтуном проходил по делу об отравлении полонием бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко.