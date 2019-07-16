15:10 (мск), источник: РИА Новости
Меркель и премьер Молдавии сидя слушали гимны стран перед переговорами
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и
Изменение протокола официального мероприятия произошло уже во второй раз. На прошлой неделе в Берлине Меркель и
Впервые приступ сильной дрожи произошел у Меркель в Берлине в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием и отметила, что после выпитой воды ей стало гораздо лучше. После этого аналогичный приступ дрожи случился у канцлера во время приема у президента ФРГ
Третий за три недели приступ дрожи случился у канцлера Германии на прошлой неделе во время встречи в Берлине с
После третьего приступа Меркель заявила, что следит за своим здоровьем и ответственно относится к нему. Отвечая на вопрос журналистов, что она чувствует в связи с приближением своего 65-го дня рождения, который канцлер будет отмечать на следующей неделе, Меркель отметила, что ей «становится ясно, что люди стареют».