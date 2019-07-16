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15:10 (мск), источник: РИА Новости

Меркель и премьер Молдавии сидя слушали гимны стран перед переговорами

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду во вторник сидя слушали гимны стран перед переговорами в Берлине, трансляцию вел немецкий телеканал n-tv.

Источник: Reuters

Изменение протокола официального мероприятия произошло уже во второй раз. На прошлой неделе в Берлине Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен также прослушали национальные гимны сидя. Тогда таблоид Bild сообщал, что протокол изменили по желанию Меркель.

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Впервые приступ сильной дрожи произошел у Меркель в Берлине в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием и отметила, что после выпитой воды ей стало гораздо лучше. После этого аналогичный приступ дрожи случился у канцлера во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Третий за три недели приступ дрожи случился у канцлера Германии на прошлой неделе во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Приступ продлился около минуты, однако был менее сильным, чем предыдущие.

После третьего приступа Меркель заявила, что следит за своим здоровьем и ответственно относится к нему. Отвечая на вопрос журналистов, что она чувствует в связи с приближением своего 65-го дня рождения, который канцлер будет отмечать на следующей неделе, Меркель отметила, что ей «становится ясно, что люди стареют».

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