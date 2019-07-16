18:38 (мск), источник: РИА Новости
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам.
В ответ на запрос издания «ПроВладимир» в
В ведомстве подчеркнули, что сотрудникам все же рекомендуется представляться для предотвращения конфликтных ситуаций. Но это не касается тех случаев, когда бойцы пресекают преступление или административное правонарушение.
Кроме того, отметили в