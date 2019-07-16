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18:38 (мск), источник: РИА Новости

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам.

Источник: РИА Новости

В ответ на запрос издания «ПроВладимир» в пресс-службе сослалась на Федеральный закон «О войсках национальной гвардии», который не обязывает бойцов предъявлять удостоверение, а также называть свои фамилию, должность и звание.

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В ведомстве подчеркнули, что сотрудникам все же рекомендуется представляться для предотвращения конфликтных ситуаций. Но это не касается тех случаев, когда бойцы пресекают преступление или административное правонарушение.

Кроме того, отметили в пресс-службе, сотрудники имеют право задерживать подозреваемых и досматривать их вещи. Если же оснований считать кого-либо подозреваемым нет, то бойцы могут предложить такому человеку добровольно предъявить вещи, в том числе мобильный телефон, и с его согласия ознакомиться записанными в телефоне медиафайлами.

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