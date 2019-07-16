18:51 (мск), источник: РИА Новости
Вице-премьер Италии заявил, что неофашисты готовили на него покушение
РИМ, 16 июл — РИА Новости, Александр Логунов.
В понедельник сообщалось, что спецподразделения итальянской полиции захватили обширный арсенал оружия, в том числе ракету класса «воздух-воздух», у представителей ультраправых организаций в ходе операции в нескольких городах севера страны.
«Я рад, что помог раскрыть это дело, найти эту ракету. Мы знали об этих сообщениях, это была одна из многих смертельных угроз, которые я получаю каждый день. В этот раз она была обоснованная, но вы никогда не знаете, имеете ли вы дело с сумасшедшим, выдумщиком или
Расследование антитеррористических структур связано с деятельностью правых экстремистов, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе, сообщала ранее полиция Турина.
«Сигнал поступил об украинской группе, которая хотела совершить покушение на мою жизнь. Я думаю, что ничего не сделал плохого Украине, мы передали сообщение, в данном случае, очевидно, это не был сумасшедший или фантазер, и я рад, что эта угроза для меня послужила обнаружению этого арсенала», — добавил
В ходе операции были арестованы три человека: двое итальянцев и швейцарец. Один из них, бывший сотрудник итальянской таможни, который в 2001 году неудачно баллотировался в Сенат от ультраправой организации Forza Nuova («Новая сила»).
Сальвини традиционно выступает против антироссийских санкций и неоднократно высказывался в поддержку воссоединения Крыма с Россией.