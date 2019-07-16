18:18 (мск), источник: РИА Новости
Кристин Лагард уходит в отставку с поста главы МВФ
ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости.
«Я встретилась с советом управляющих и подала прошение об отставке из фонда, вступающей в силу с 12 сентября 2019 года», — говорится в заявлении Лагард, которое распространил фонд.
По ее словам, до этого момента будет действовать объявленное ранее ее решение не участвовать в делах фонда, пока рассматривается кандидатура на пост главы ЕЦБ. «Я приняла это решение, руководствуясь интересами фонда, и это ускорит процесс избрания моего преемника», — добавила Лагард.
Сообщается, что совет управляющих в ближайшее время займется избранием нового
Совет управляющих фонда распространил отдельное заявление, в котором поблагодарил Лагард за работу на благо МВФ. «Под ее руководством фонд успешно помог своим
Совет заверил, что процесс поиска нового