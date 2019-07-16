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18:18 (мск), источник: РИА Новости

Кристин Лагард уходит в отставку с поста главы МВФ

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что подала в отставку со своего поста в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка.

Источник: AP 2019

«Я встретилась с советом управляющих и подала прошение об отставке из фонда, вступающей в силу с 12 сентября 2019 года», — говорится в заявлении Лагард, которое распространил фонд.

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По ее словам, до этого момента будет действовать объявленное ранее ее решение не участвовать в делах фонда, пока рассматривается кандидатура на пост главы ЕЦБ. «Я приняла это решение, руководствуясь интересами фонда, и это ускорит процесс избрания моего преемника», — добавила Лагард.

Сообщается, что совет управляющих в ближайшее время займется избранием нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.

Совет управляющих фонда распространил отдельное заявление, в котором поблагодарил Лагард за работу на благо МВФ. «Под ее руководством фонд успешно помог своим странам-членам ориентироваться в беспрецедентном окружении вызовов, включая влияние глобального финансового кризиса и его последствий», — говорится в заявлении.

Совет заверил, что процесс поиска нового директора-распорядителя начнется «немедленно».

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