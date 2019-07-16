Урсулу фон дер Ляйен назначили новым председателем Еврокомиссии

Необходимое число голосов для ее утверждения было 374, ее поддержало 383 депутата, сообщил глава Европарламента Давид Сассоли.
Полномочия нынешнего руководителя ЕК заканчиваются в конце октября текущего года, следовательно, она должна занять это кресло в ноябре.
Как отмечалось в материале Центра исследований европейской политики, звучало много критики по поводу номинации Саммитом глав государств ЕС министра обороны Германии фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии — как из-за ее личной компетенции, так и из-за самой процедуры.
Депутаты ЕП критиковали, в частности, сам процесс выбора Саммитом этого кандидата, поскольку лидерами стран союза была отвергнута процедура выдвижения на эту должность представителя от ведущих партий ЕП (так называемый процесс Spitzenkandidat).