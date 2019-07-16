22:08 (мск), источник: Интерфакс
Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции из-за российских систем С-400
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп подтвердил во вторник, что не продаст Турции
«И теперь мы говорим Турции… мы не будем продавать вам самолеты F-35», — сказал Трамп на встрече с кабинетом министров.
Это очень сложная ситуация, в которую они попали. И мы в США попали в очень сложную ситуацию (…) Мы посмотрим, что будет дальше, но это на самом деле несправедливо (по отношению к Турции — ИФ).
Агентство Bloomberg отмечает, что Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Турция решила купить С-400 у России.
Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания F-35,
Грузовые самолеты с компонентами С-400 начали прибывать в Турцию в пятницу. Министр обороны страны Хулуси Акар тогда сообщил, что одновременно с поставками С-400 в России и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.
ЗРС С-400 «Триумф» (АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”») предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.