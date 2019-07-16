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22:08 (мск), источник: Интерфакс

Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции из-за российских систем С-400

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп подтвердил во вторник, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, так как эта страна не отказалась от покупки у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщают американские СМИ.

Источник: AP 2019

«И теперь мы говорим Турции… мы не будем продавать вам самолеты F-35», — сказал Трамп на встрече с кабинетом министров.

Это очень сложная ситуация, в которую они попали. И мы в США попали в очень сложную ситуацию (…) Мы посмотрим, что будет дальше, но это на самом деле несправедливо (по отношению к Турции — ИФ).
Дональд Трамп

Агентство Bloomberg отмечает, что Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Турция решила купить С-400 у России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Во вторник на турецкую авиабазу Мюртед близ столицы Анкары прибыл десятый по счету грузовой самолет с компонентами российской зенитной ракетной системы С-400.
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Грузовые самолеты с компонентами С-400 начали прибывать в Турцию в пятницу. Министр обороны страны Хулуси Акар тогда сообщил, что одновременно с поставками С-400 в России и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.

ЗРС С-400 «Триумф» (АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”») предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Характеристики С-400 «Триумф»
Источник:©РИА "Новости"
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