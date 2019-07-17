06:17 (мск), источник: ТАСС
Лавров: РФ может снять запрет на полеты в Грузию, если будут устранены угрозы для россиян
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/ — По словам главы МИД РФ, это будет возможно при устранении угроз безопасности россиян.
Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».
«Надеемся, что грузинские власти сумеют стабилизировать
По словам министра, отношения властей Грузии и оппозиции — это внутреннее дело страны, РФ не собирается вмешиваться в этот процесс.
Однако нас не могут не беспокоить попытки некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения, поссорить наши народы.
«Такие деятели вряд ли задумываются об ущербе, который они наносят своими действиями собственной стране, благосостоянию своего народа, которое в немалой степени зависит от качества экономических и гуманитарных связей с Россией», — указал Лавров.
Москва ожидает от руководства Грузии «скорейшего осознания ущербности и опасности дальнейшего раскручивания антироссийской истерии». «В конце концов, важно, что власти в Тбилиси нашли в себе силы осудить позорную выходку одного из местных телеканалов с оскорблениями в адрес президента России, что вызвало возмущение в самом грузинском обществе», — отметил Лавров.
Министр убежден, что грузинский народ не считает россиян врагами. «К сожалению, сегодня мы видим, как некоторые политики этой страны соревнуются в антироссийской риторике для достижения своих узкокорыстных, конъюнктурных целей», — сказал глава МИД РФ.
Уверен, со временем все встанет на свои места, между нашими государствами восстановятся добрососедские отношения.
20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Демонстранты вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.
Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента.
С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан из России в Грузию. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.