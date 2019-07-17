Лавров: ожидать улучшения отношений РФ и США в ближайшем будущем не стоит

Улучшение отношений между Россией и Соединенными Штатами в ближайшее вряд ли возможно, но Москва готова совместно работать над этим. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».
«В ближайшем будущем — вряд ли», — сказал глава МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.
Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто. Ведь выстраивание двусторонних связей — процесс обоюдный. Наша страна к такой работе готова, мы об этом говорили неоднократно.
Лавров также подчеркнул, что на Москве и Вашингтоне лежит особая ответственность. «Мы — крупнейшие ядерные державы, государства-основатели ООН и постоянные члены ее Совета Безопасности. Сотрудничество между нами — ключевой элемент обеспечения стабильности и предсказуемости в мировых делах, — пояснил он. — Но не все зависит от нас: для танго, как говорят, нужны двое».
Российский министр также обратил внимание на запутанную ситуацию, сложившуюся на американской стороне. С одной стороны, президент [США] Дональд Трамп говорит о заинтересованности «поладить с Россией». Однако далеко не все в Вашингтоне разделяют его настрой, — указал Лавров. — Об этом свидетельствуют такие недружественные шаги, как выдвижение в наш адрес разного рода безосновательных обвинений, введение финансово-экономических санкций, отъем дипломатической собственности, похищения наших граждан в третьих странах, противодействие российским внешнеполитическим интересам, попытки вмешиваться в наши внутренние дела.
Многие американские политики пытаются перещеголять друг друга в нагнетании антироссийских фобий и используют этот фактор во внутриполитической борьбе, уверен глава российского дипведомства.
«Понимаем, что она (борьба — прим. ТАСС) будет только обостряться по мере приближения президентских выборов 2020 года», — отметил он.
«Тем не менее, опускать руки не намерены, — подчеркнул Лавров. — Будем продолжать поиск точек соприкосновения с американцами, несмотря на трудности».
Кроме того, по словам министра, президенты двух стран разделяют понимание необходимости вывести отношения из тупика. «На июньской встрече в Осаке лидеры высказались за расширение экономического сотрудничества, совместное урегулирование региональных кризисов, возобновление диалога по стратегической стабильности, дали положительную оценку диалогу по вопросам борьбы с терроризмом. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — напомнил он.
Комментируя некоторые шаги Соединенных Штатов, Лавров признал, что в целом Вашингтон «ведет себя непоследовательно, а зачастую — и непредсказуемо». «Поэтому прогнозировать что-либо в отношениях с США — дело неблагодарное, — указал министр. — Но повторю: со своей стороны мы готовы терпеливо работать над их выправлением». «Разумеется, при условии обязательного соблюдения российских интересов, на основе равноправия и взаимного уважения», — заключил глава МИД РФ.