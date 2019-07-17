07:36 (мск), источник: Life.ru
В НАТО случайно рассекретили места нахождения ядерного оружия США
В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США, сообщает издание Washington Post.
Доклад канадского члена Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО под названием «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников» опубликовали в апреле, однако затем удалили. В документе упоминаются места размещения около 150 единиц ядерного оружия США, находящегося в Европе.
По данным издания, оружие хранится на на шести американских и европейских базах — Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и
Однако в документе информация даётся без
Кроме того, издание приводит слова источника из НАТО, пожелавшего остаться неизвестным. По его словам, «это не официальный документ НАТО».
— Мы не комментируем детали ядерного потенциала НАТО, — сказал он.
Ранее сообщалось, что в США хотят обсудить с Россией в Женеве трёхсторонний договор по ядерному оружию.