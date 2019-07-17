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09:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Лавров рассказал о китайской угрозе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о ситуации с китайской угрозой для Сибири и Дальнего Востока. Глава МИД сделал это в интервью «Аргументам и фактам».

Источник: Reuters

Лаврова спросили, могут ли в недалеком будущем Сибирь и Дальний Восток стать китайскими, особенно с учетом проживающих в регионах 12 миллионов граждан КНР.

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В ответ дипломат указал, что «достоверность этой цифры вызывает большие сомнения, а связанные с ней страхи явно преувеличены».

По словам министра, «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина. Он подчеркнул, что пограничный вопрос страны «давно и окончательно урегулировали», какие-либо территориальные претензии у сторон отсутствуют.

Глава МИД также отметил, что курс на укрепление добрососедства необходим для развития и процветания обеих стран. «Российско-китайское сотрудничество не направлено против кого бы то ни было», — добавил он.

В конце июня сообщалось, что Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.

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