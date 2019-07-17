11:43 (мск), источник: РИА Новости
Власти Чечни объяснили запрет «вольного творчества»
ГРОЗНЫЙ, 17 июл — РИА Новости. Власти Чечни объяснили запрет на «вольное творчество» в республике
Ранее министр культуры Чечни
Министр культуры Чечни
Хож-БаудиДааев запретил на территории республики вольное творчество, потому что оно подрывает авторитет традиционной чеченской культуры. Министерство не выдает никаких бумаг-лицензий.Выступления этой группы людей, представляющих культуру Чечни и называющих себя звездами чеченской эстрады, противоречит политике министерства и создает негативное мнение о культуре чеченского народа, что крайне недопустимо.
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«Основная цель — упорядочить деятельность композиторов, авторов песен и их исполнителей. Совет рассматривает содержание текстов к песням и музыку. Если текст не соответствуют требованиям вайнахской этики, то он отклоняется, либо направляется на доработку», — пояснили в минкультуры, добавив, что любой исполнитель, представляющий чеченскую культуру «должен соответствовать своим образом жизни, внешним видом чеченскому менталитету и обладать навыками исполнительского мастерства».
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