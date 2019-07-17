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11:43 (мск), источник: РИА Новости

Власти Чечни объяснили запрет «вольного творчества»

ГРОЗНЫЙ, 17 июл — РИА Новости. Власти Чечни объяснили запрет на «вольное творчество» в республике артистов-любителей стремлением сохранить авторитет традиционной чеченской культуры, сообщила пресс-служба минкультуры региона.

Источник: Министерство культуры Чеченской Республики

Ранее министр культуры Чечни Хаж-Бауди Дааев в сюжете на телеканале «Грозный» раскритиковал артистов, которые распространяют в соцсетях репертуар, несогласованный с ведомством, чем способствуют «потере уникального творческого стиля народа и нравственности». Министр подчеркнул, что по поручению главы Чечни создана специальная комиссия, которая проверяет репертуар и только после ее одобрения песня может «выйти в народ». Министр сказал, что для делающих попасть на сцену «есть много проектов и площадок».

Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев запретил на территории республики вольное творчество, потому что оно подрывает авторитет традиционной чеченской культуры. Министерство не выдает никаких бумаг-лицензий. Выступления этой группы людей, представляющих культуру Чечни и называющих себя звездами чеченской эстрады, противоречит политике министерства и создает негативное мнение о культуре чеченского народа, что крайне недопустимо.
Министерство культуры Чечни

В пресс-службе добавили, что при министерстве создан экспертный совет, который «отслеживает деятельность всех артистов Чеченской республики». В составе комиссии — деятели культуры и искусств республики, композиторы и поэты.

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«Основная цель — упорядочить деятельность композиторов, авторов песен и их исполнителей. Совет рассматривает содержание текстов к песням и музыку. Если текст не соответствуют требованиям вайнахской этики, то он отклоняется, либо направляется на доработку», — пояснили в минкультуры, добавив, что любой исполнитель, представляющий чеченскую культуру «должен соответствовать своим образом жизни, внешним видом чеченскому менталитету и обладать навыками исполнительского мастерства».

В пресс-службе минкультуры РИА Новости пояснили, что «работа по выявлению артистов в социальных сетях будет продолжена». «Деятельность “псевдоартистов” способствует потере обычаев, традиций и нравственности, портит имидж чеченцев», — подчеркнули в пресс-службе.

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