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12:00 (мск), источник: Коммерсантъ

В США требуют полного контроля над российским ядерным оружием

И. о. главы Пентагона Марк Эспер предложил перезаключить договор СНВ на новых условиях.

Источник: Reuters

Претендент на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что США уже в ближайшее время должны установить «полный контроль над всем российским ядерным арсеналом», включая и тактические боезаряды, заключив для этого новую версию Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Выступая на слушаниях в Сенате, кандидат на должность главы Пентагона также назвал Москву «стратегическим противником» Соединенных Штатов во всех без исключения регионах мира, пообещал «в случае необходимости» оказать военную помощь Украине, и назвал ядерное оружие «главным фактором сдерживания российской агрессии».

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Выступая на слушаниях в Сенате новый претендент на пост главы американского военного ведомства Марк Эспер заявил, что США и их союзники по НАТО готовы «эффективно отразить агрессию России».

Марк Эспер закончил военную академию West Point, позднее получив диплом Гарвардского университета и защитив докторскую диссертацию по философии в Университете Джорджа Вашингтона. Он десять лет прослужил в армии, получив несколько боевых наград за участие в операции «Буря в пустыне». Позднее он занимал различные должности в вашингтонских исследовательских центрах и аппарате Сената США. В июле 2010 года он занял пост вице-президента, отвечающего за связи с правительственными структурами, в одной из крупнейший оборонных компаний Raytheon, и два года подряд — в 2015 и 2016 годах — признавался лучшим корпоративным лоббистом по версии издания The Hill. В июне 2017 года он согласился с предложением президента Дональда Трампа, заняв должность министра армии США.

Отвечая на вопросы сенаторов в минувший вторник, Марк Экспер подробно перечислил главные, с его точки зрения, угрозы США. В этом списке оказались Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Претендент на должность главы военного ведомства не стал скрывать, что считает основной именно «российскую угрозу».

По мнению Эспера, Соединенные Штаты уже сейчас ведут с Россией войну в киберпространстве, при этом в ходе «боевых действий» Москва все активнее пытается вести промышленный шпионаж, похищая американские технологии. Кандидат на пост главы Пентагона также назвал Россию «стратегическим противником» США, уточнив, что это противостояние уже идет в арктической зоне, Африке и Латинской Америке.

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О нераспространении ядерного оружия, сокращении стратегических наступательных вооружений и другом.

В рамках этого противостояния Марк Эспер пообещал «в случае необходимости» оказать «долгосрочную военную помощь Украине», но заявил, что у США и их союзников уже сейчас есть достаточно средств для того, чтобы «противостоять российской агрессии». «Самым эффективным фактором» сдерживания претендент на пост главы Пентагона назвал «поддержание боеспособности ядерных и обычных сил». «Координация наших действий с нашими союзниками в Европе, и сама расстановка сил, позволит эффективно отразить агрессию России», — сообщил Эспер.

Он особо подчеркнул, что обсуждать возможность подписания нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в Вашингтоне готовы только в случае, если Москва согласится включить в текст документа и отдельный пункт, предполагающий установление взаимного контроля над тактическими ядерными боезарядами.

«Россия активно расширяет и модернизирует свой арсенал, в котором находится около 2 тыс. тактических боезарядов, которые могут быть размещены на кораблях, подводных лодках, самолетах, использоваться сухопутными войсками или силами ПВО», — сказал Марк Эспер.

Эти виды оружия не упомянуты ни в одном из соглашений о контроле над вооружениями. Теперь пришло время установить полный контроль над всем российским ядерным арсеналом в рамках нового соглашения СНВ.
Марк Эспер
и. о. главы Пентагона

В мае этого года председатель комитета по международным делам Палаты представителей демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол представили на обсуждение Конгресса законопроект, предполагающий продление срока действия Договора СНВ-3 до февраля 2026 года. Эту инициативу поддержали в Сенате, потребовав, чтобы в текст документа был включен и пункт об установлении взаимного контроля за арсеналами нестратегического ядерного оружия.

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По словам Эспера, ранее США уже предпринимали попытки договориться о сокращении тактических арсеналов, но переговоры закончились безрезультатно. «Мне жаль, но именно Россия отклонила все предыдущие предложения США о сокращении запасов нестратегического ядерного оружия», — пояснил он. Эспер также подчеркнул, что США намерены добиваться того, чтобы Россия вернулась к выполнению своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В марте этого года Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения условий этого договора российской стороной. В июне обе палаты парламента РФ приняли соответствующий закон, а спустя несколько дней, 3 июля, глава государства подписал документ о приостановлении действия ДРСМД.

Как заявил Марк Экспер на слушаниях в Сенате, если Россия не возобновит выполнение своих обязательств в рамках договора в срок до 2 августа 2019-го, Соединенные Штаты «продолжат разработку наземных ракетных систем средней дальности». «В противном случае у наших союзников и представителей других стран могут возникнуть сомнения в наших гарантиях безопасности, а Россия получит военное преимущество из-за нарушения условий ДРСМД», — добавил он.

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