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14:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Против Порошенко завели 11 уголовных дел

Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.

Источник: Иван Коваленко / Коммерсантъ

«Это производства от возможной легализализации доходов, полученных преступным путем, до возможного вмешательства в деятельность судей», — сказал господин Труба на брифинге для журналистов, трансляция которого выложена в Facebook Госбюро.

По его словам, экс-президента вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском». Господин Порошенко на него прийти не смог, так как участвует в избирательной кампании.

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«Мы пойдем навстречу, его вызовут на следующий допрос после выборов», — отметил господин Труба.

Ранее ГБР начало расследование факта захвата господином Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении членов Высшего совета правосудия. Бывший президент Украины обвиняется в том, что после поражения на выборах незаконно назначил двух членов Высшего совета правосудия с целью сохранения контроля над судебной системой.

22 мая антикоррупционная прокуратура Украины начала досудебное следствие против господина Порошенко относительно хищений в госкомпании «Центрэнерго». Днем ранее, 21 мая, ГБР приступило к расследованию о госизмене из-за инцидента в Керченском проливе. Инициированное против него расследование господин Порошенко назвал «попыткой снять ответственность с России».

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