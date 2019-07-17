Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Немцы требуют снести военный мемориал под Прохоровкой Великая Отечественная война закончилась 74 года назад, но бои за ее наследие не прекращаются
Фоторепортажи
22Республика строгого режима
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
17:22 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле назвали статью Володина по Конституции темой для дискуссии

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина про Конституцию РФ, это точка зрения председателя нижней палаты парламента и тема для дискуссии, позиции по ней пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Ранее в «Парламентской газете» была опубликована статья Володина. Он заявил, что, по его мнению, базовые положения Конституции РФ незыблемы, но иногда необходимы точечные корректировки основного закона страны.

«Мы ознакомились. Широкий резонанс получила эта статья, опубликованная в “Парламентской газете”. Это точка зрения спикера нижней палаты парламента — Думы, одного из членов высшего руководства страны. Поэтому, конечно, это тема для дискуссии. Собственно, он изложил свое мнение, свою личную точку зрения. Сейчас она дискутируется», — сказал Песков журналистам.

Песков уточнил, что говорить об актуальности этого вопроса сложно. «Это же новая инициатива», — пояснил он.

 Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ
Вон из страны! Почему российских туристов разворачивают на границах
СБУ заявила о задержании перевозившего «Бук» водителя
В России ускорилась убыль населения
Умер тренер сборной, выбившей Россию с чемпионата мира
В Москве задержали женщину после покупки лекарства для ребенка
Житель Индии 40 лет не стригся и не мыл голову
Банки хотят изменить порядок оплаты кредитов. Чем это грозит?
Найдено самое радиоактивное место на Земле
Здоровье
Переживаете, что много работаете за компьютером? Узнайте, как позаботиться о своих глазах
Hi-Tech
Как выглядит новейшая оболочка Huawei для смартфонов Стоит ли обновляться?
Авто
Финны купили новые Lada Vesta, а потом «выбросили» их В конце 2015 года шинная компания Nokian закупила несколько седанов Lada Vesta для тестов резины
Кино
Рудковская с сыном, Валюшкина с дочкой на премьере «Короля Льва» В Москве представили игровой ремейк диснеевского мультфильма 1994 года
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
Названо число снимающих жилье россиян
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
В Италии конфисковали Арагонский замок
Дети
8 звезд, которые воспитывают приемных детей У этих звезд – большое сердце: они воспитывают приемных детей и любят их как родных
Леди
Елена Зеленская вышла в свет в красном костюме Первая леди Украины выбрала яркий образ.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь