Упрощено предоставление гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины

По данным «КоммерсантЪ», это связано с большим количеством обращений жителей этих регионов за гражданством РФ. Как выяснил «Ъ», по состоянию на 17 июля российские паспорта получили 10 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Новость состоит в том, что этот указ наделяет правом получения гражданства России в упрощенном порядке жителей тех регионов Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем центральных украинских властей.
Ранее, 24 апреля, Путин подписал указ № 183, согласно которому возможность стать россиянами по упрощенной процедуре получили люди, «проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Этот документ был направлен на жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Под действие же нового указа подпадают все без исключения районы и населенные пункты Донецкой и Луганской областей.
Еще перед подписанием Путиным апрельского указа в Ростовской области подготовили всю инфраструктуру для приема заявлений от жителей ДНР и ЛНР и выдачи им российских паспортов. После того как указ был подписан, начался ажиотаж, говорят собеседники «Ъ» в госструктурах, занимающихся вопросами миграции.
Как выяснил «Ъ», по состоянию на 17 июля жители ДНР и ЛНР подали около 30 тыс. ходатайств о гражданстве РФ. Еще 20 тыс. заявлений за этот же период написали беженцы и обладатели других миграционных статусов, выехавшие с востока Украины после начала там вооруженного конфликта и находящиеся сейчас на российской территории (они могут обращаться за гражданством РФ по упрощенной процедуре в соответствии с президентским указом № 187).
С момента вступления в силу указа № 183 жителям двух непризнанных республик было выдано 10 тыс. российских паспортов.
«Ъ» 12 июля запросил в пресс-центре МВД России точные официальные данные о числе обращений жителей ДНР и ЛНР за гражданством РФ, а также о количестве выданных российских паспортов. К моменту публикации этого материала ответ МВД получен не был.
Появление президентского указа, расширяющего географию применения упрощенного порядка приема в гражданство РФ, собеседники «Ъ» объясняют тем, что российские власти столкнулись с проблемой. После того как начал работать указ № 183, в МВД посыпались заявления от граждан Украины, которые или проживают на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, или бежали из этих районов в Россию. Явление, говорят источники «Ъ», стало настолько массовым, что информацию о нем довели до президента, который подписал новый указ, упрощающий предоставление гражданства России жителям востока Украины.
Владимир Соловьев