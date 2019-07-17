Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Республика строгого режимаКак живут осужденные самого "сидящего" региона России
Фоторепортажи
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
22Республика строгого режима
19:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия рассказала о переговорах по Курилам с Японией

Россия не отказывалась от переговоров по вопросу принадлежности Курильских островов. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

«Мы не говорили, что эта информация [отказ от переговоров по Курилам] соответствует действительности. Это какая-то самодеятельность. В контексте заданного вами вопроса, мы ведем переговоры о выработке мирного договора на соответствующей платформе. Поэтому все эти придумки, подтвердить я точно не могу», — отметила дипломат.

14 июля японские СМИ сообщили, что Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Южных Курильских островов.

Сообщалось, что российская сторона категорически не стала обсуждать такую возможность из-за опасений, связанных с японско-американским военным сотрудничеством и из-за возможного неодобрения внутри страны.

Япония не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группы маленьких островов Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности суверенитета России над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий
Японский депутат, предлагавший отвоевать у России южную часть Курил, подал в отставку
Во время загрузки произошла ошибка.
14 мая© Ньюстюб
Следите за развитием темы Курильский вопрос
 Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
Самая молодая миллиардерша в мире обнажилась и вызвала гнев. Фото
Путин упростил получение гражданства РФ всем жителям Донбасса
В России ускорилась убыль населения
В Москве задержали женщину после покупки лекарства для ребенка
Умер тренер сборной, выбившей Россию с чемпионата мира
Житель Индии 40 лет не стригся и не мыл голову
Найдено самое радиоактивное место на Земле
Банки хотят изменить порядок оплаты кредитов. Чем это грозит?
Здоровье
Переживаете, что много работаете за компьютером? Узнайте, как позаботиться о своих глазах
Hi-Tech
Как выглядит новейшая оболочка Huawei для смартфонов Стоит ли обновляться?
Авто
Финны купили новые Lada Vesta, а потом «выбросили» их В конце 2015 года шинная компания Nokian закупила несколько седанов Lada Vesta для тестов резины
Кино
Рудковская с сыном, Валюшкина с дочкой на премьере «Короля Льва» В Москве представили игровой ремейк диснеевского мультфильма 1994 года
Недвижимость
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Должников защитят от потери квартир
Москвичам наскучили квартиры
В Италии конфисковали Арагонский замок
Дети
8 звезд, которые воспитывают приемных детей У этих звезд – большое сердце: они воспитывают приемных детей и любят их как родных
Леди
Елена Зеленская вышла в свет в красном костюме Первая леди Украины выбрала яркий образ.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь