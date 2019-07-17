Россия рассказала о переговорах по Курилам с Японией

«Мы не говорили, что эта информация [отказ от переговоров по Курилам] соответствует действительности. Это какая-то самодеятельность. В контексте заданного вами вопроса, мы ведем переговоры о выработке мирного договора на соответствующей платформе. Поэтому все эти придумки, подтвердить я точно не могу», — отметила дипломат.
14 июля японские СМИ сообщили, что Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Южных Курильских островов.
Сообщалось, что российская сторона категорически не стала обсуждать такую возможность из-за опасений, связанных с японско-американским военным сотрудничеством и из-за возможного неодобрения внутри страны.
Япония не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группы маленьких островов Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности суверенитета России над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.