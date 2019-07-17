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20:30 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский и украинская чиновница поспорили, кто малоросс, а кто украинец

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили на тему, кто является украинцем, а кто малороссом, сообщило местное интернет-издание «Новости-N».

Источник: AP 2019

По данным издания, во время посещения Николаевского судостроительного завода журналисты рассказали Зеленскому, что Москаленко ранее критиковала его и называла «малороссом» (устаревшее определение украинца, существовавшее в Российской империи).

Москаленко попыталась оправдаться, заявив, что ранее поддерживала бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Придется вам как-то выживать, со мною, с малороссом, ну как-то так», — сказал Зеленский.

Москаленко на это ответила: «Я думаю, что вы докажете, что вы не являетесь малороссом, и мы будем с вами вместе сотрудничать».

Зеленский в свою очередь заявил, что это задача главы Николаевского облсовета — доказать, что она украинка.

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