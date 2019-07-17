Зеленский и украинская чиновница поспорили, кто малоросс, а кто украинец

По данным издания, во время посещения Николаевского судостроительного завода журналисты рассказали Зеленскому, что Москаленко ранее критиковала его и называла «малороссом» (устаревшее определение украинца, существовавшее в Российской империи).
Москаленко попыталась оправдаться, заявив, что ранее поддерживала бывшего президента Украины Петра Порошенко.
«Придется вам как-то выживать, со мною, с малороссом, ну как-то так», — сказал Зеленский.
Москаленко на это ответила: «Я думаю, что вы докажете, что вы не являетесь малороссом, и мы будем с вами вместе сотрудничать».
Зеленский в свою очередь заявил, что это задача главы Николаевского облсовета — доказать, что она украинка.