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22:35 (мск), источник: РИА Новости

США исключили продажу Турции F-35

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Источник: AFP 2019
F-35 не может сосуществовать с российской платформой сбора разведывательной информации, которая будет использована для изучения его (самолета. — Прим. ред.) продвинутых возможностей.
Стефани Гришэм
пресс-секретарь Белого дома

По ее словам, США предлагали Турции «перейти в начало очереди» на приобретение американских ЗРК Patriot, но не добились успеха.

Поставки российских С-400

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.

Во время загрузки произошла ошибка.

Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет «Триумфы». В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной.

Характеристики С-400 «Триумф»
Источник:©РИА "Новости"
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