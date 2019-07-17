22:35 (мск), источник: РИА Новости
США исключили продажу Турции F-35
ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении
F-35 не может сосуществовать с российской платформой сбора разведывательной информации, которая будет использована для изучения его (самолета. — Прим. ред.) продвинутых возможностей.
По ее словам, США предлагали Турции «перейти в начало очереди» на приобретение американских ЗРК Patriot, но не добились успеха.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.
Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет «Триумфы». В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной.