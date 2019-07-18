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04:59 (мск), источник: РИА Новости

В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35

АНКАРА, 18 июл — РИА Новости. МИД Турции назвал решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.

Источник: Reuters

Вашингтон в среду объявил о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну С-400. Белый дом отметил, что покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов несовместима с поставками новейших американских истребителей.

«Несправедливо, что Турция, которая является одним из основных партнеров программы F-35, исключена из нее. Утверждение о том, что С-400 угрожают F-35, безосновательно. Оставшееся без ответа предложение Турции о создании рабочей группы по этому вопросу с участием НАТО является наиболее очевидным признаком предвзятости со стороны США и нежелания добросовестно решать эту проблему», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Анкаре призвали США продемонстрировать важность отношений с Турцией не только на словах, но действиями, «в частности борьбой с террористическими организациями ИГ*, Рабочей партии Курдистана и FETO (организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена)».

«Мы призываем США отказаться от этой ошибки, которая нанесет непоправимый ущерб нашим стратегическим отношениям», — говорится в заявлении.

Поставки российских С-400

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.

Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет «Триумфы». В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Характеристики С-400 «Триумф»
Источник:©РИА "Новости"
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