В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35

Вашингтон в среду объявил о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну С-400. Белый дом отметил, что покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов несовместима с поставками новейших американских истребителей.
«Несправедливо, что Турция, которая является одним из основных партнеров программы F-35, исключена из нее. Утверждение о том, что С-400 угрожают F-35, безосновательно. Оставшееся без ответа предложение Турции о создании рабочей группы по этому вопросу с участием НАТО является наиболее очевидным признаком предвзятости со стороны США и нежелания добросовестно решать эту проблему», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
В Анкаре призвали США продемонстрировать важность отношений с Турцией не только на словах, но действиями, «в частности борьбой с террористическими организациями ИГ*, Рабочей партии Курдистана и FETO (организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена)».
«Мы призываем США отказаться от этой ошибки, которая нанесет непоправимый ущерб нашим стратегическим отношениям», — говорится в заявлении.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.
Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет «Триумфы». В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.
В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной.
*Террористическая организация, запрещенная в России.