07:35 (мск), источник: Известия
Грузия ответственности: РФ не отказалась от идеи отмены виз для страны
Москва хочет нормализации двусторонних отношений и готова к переговорам в верхах.
Россия
Несмотря на серьезное обострение в
— Вопрос отмены визового режима с Грузией находился и находится в поле зрения политического руководства России. Думаю, что реальные шаги Тбилиси, направленные на нормализацию отношений с нашей страной, могут вернуть его в двустороннюю повестку дня, — сказал замглавы МИД РФ.
Если снятие визовых барьеров для грузин должно в первую очередь волновать руководство закавказской республики, то восстановление конструктивных отношений в целом отвечает интересам обеих стран. Сейчас фактически действует единственный канал прямого общения между Москвой и Тбилиси — формат «Карасин-Абашидзе», запущенный по инициативе руководителей двух стран в 2012 году. Замглавы МИД РФ и спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе встречаются не реже трех раз в год и занимаются в основном экономической двусторонней повесткой. Тем не менее качественного прогресса можно было бы достичь расширив переговорные механизмы, включая организацию встречи на высшем уровне.
Россия всегда открыта к любым прямым переговорам, включая встречу в верхах. К сожалению, с грузинской стороны серьезной готовности к этому не наблюдается.
— Последние события обнажили это. Если бы не стремление грузинских политиков, не говоря уже о радикалах, всё время концентрироваться на разъединяющих нас проблемах, мы могли бы реально продвигаться вперед и готовить встречи любого уровня, — заверил «Известия» Григорий Карасин.
И хотя за последние семь лет экономические и гуманитарные связи между двумя странами активно развивались — число российских туристов в Грузии год от года било рекорды, а товарооборот стабильно рос, развитие сотрудничества сильно тормозило отсутствие дипломатических отношений. Несмотря на некоторую абсурдность сложившейся ситуации, Тбилиси отказывается по существу рассматривать данную проблему.
— Дипломатические отношения были разорваны в сентябре 2008 года по инициативе Михаила Саакашвили после неудавшейся агрессии против Южной Осетии. Для их восстановления Тбилиси выдвигает заведомо неприемлемое условие отзыва нашего признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Таковы существующие реалии, — подчеркнул дипломат.
Между тем всплеск антироссийских настроений, начавшийся в Грузии 20 июня после визита в страну депутатов из РФ, вылился в массовые протесты. При этом лозунгами дело не закончилось. На одном из крупнейших телеканалов страны «Рустави-2» в программе «P.S.» из уст ведущего Георгия Габунии прозвучали нецензурные оскорбления в адрес Владимира Путина. И хотя после этого Госдума тут же взялась за разработку санкций, сам президент РФ счел введение экономических мер
Еще до этого, когда грузинскую столицу
— Условия четко обозначены: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение
Тем временем в Москву прибыла группа депутатов парламента от партии «Альянс патриотов Грузии» на переговоры с российскими коллегами. Глава делегации Георгий Ломия рассказал «Известиям», что на встрече обсуждались возможные действия, которые помогли бы снизить накал в отношениях и перейти к их нормализации.
— Только после этого начнется нормализация. Должно возобновиться авиасообщение. Кроме того, думаю, произойдет отмена визового режима. Это случится не завтра и не послезавтра, но и не через годы. Главное, чтобы у нас сошли на нет русофобские настроения. С российскими коллегами мы пришли к выводу, что в любом случае диалог безальтернативен, — отметил Георгий Ломия.
Хотя грузинское руководство и общественность дружно осудили «Рустави-2» за оскорбления в адрес Владимира Путина, решать вопрос снижения антироссийских настроений в столице никто не торопится. Президент Саломе Зурабишвили, заявив о том, что будет «первой, кто призовет к деэскалации», и выразив надежду, что туристы из РФ «однажды вернутся», призналась: Тбилиси не собирается форсировать события в вопросе нормализации отношений с Москвой. По ее словам, стоит «подождать и посмотреть, какова реальность».
Алексей Забродин