10:51 (мск), источник: Forbes
Сенатор США обратился в ФБР из-за российского «состаривания» лиц FaceApp
Сенатор от штата
Документ сенатор опубликовал в Twitter. Он подчеркнул, что «миллионам американцев», которые скачали FaceApp, пришлось «предоставить компании полный и безоговорочный доступ к своим личным фотографиям и данным».
В письме Шумер утверждает, что политика конфиденциальности приложения не отвечает на вопрос о том, что происходит с этими данными после удаления сервиса с устройства. Сенатор пишет, что такой уровень доступа позволит компании использовать загруженные в FaceApp снимки без согласия пользователей.
Тот факт, что
«Прошу ФБР выяснить, могут ли данные миллионов американцев, загрузивших приватную информацию в FaceApp, оказаться в руках российского правительства или связанных с ним компаний», — написал сенатор.
Шумер считает, что спецслужба должна провести оценку рисков и предпринять шаги, а FTC — публично предупредить американцев о риске использования их данных разработчиком FaceApp.
FaceApp появился в 2017 году. Приложение использует технологии искусственного интеллекта, благодаря которым пользователи меняют загруженные фотографии, делая изображенных на них людей моложе или старше. Помимо этого, можно менять пол, цвет волос, а также добавить татуировки или макияж.
На прошлой неделе интерес к приложению внезапно вырос на фоне так называемого FaceApp Challenge. Свои «состарившиеся» версии в соцсетях опубликовали футболист Артем Дзюба, юмористы Гарик Харламов, Михаил Галустян и другие знаменитости.
Завирусившееся приложение вызвало панику после того как программист Джошуа Ноцци рассказал о скрытой опасности фоторедактора. Он отметил, что FaceApp отправляет несколько фотографий из памяти смартфона на свой сервер, даже если пользователь выбрал одну. Позднее TechCrunch сообщил, что ни сотрудники издания, ни сторонние эксперты не обнаружили признаков загрузки снимков в фоновом режиме. А множественную отправку фото на сервер опроверг исследователь кибербезопасности, известный под псевдонимом Эллиот Элдерсон (настоящее имя Батист Робер).