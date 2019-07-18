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14:09 (мск), источник: Lenta.Ru

В Ливии нашли боевых магов из Нигера

Бывший представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) обвинил ее руководителя фельдмаршала Халифу Хафтара в использовании сил магов из Нигера и Чада. Об этом сообщает RT Arabic.

Источник: Reuters

Бывший офицер Мохаммед аль-Хиджази утверждает, что Хафтар прибегает к помощи боевых магов для подчинения окружающих его людей. Рассказчик сообщил, что он сам, находясь рядом с Хафтаром, был по непонятной причине готов поверить во все, что тот говорит. Военный также в качестве примера заявил, что определенный волшебник в окружении фельдмаршала заставляет людей кричать и аплодировать при его появлении.

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2 июня стало известно, что два взрыва прогремели в штабе Ливийской национальной армии. В воздух взлетели два автомобиля, начиненные взрывчаткой. В результате происшествия ранены по меньшей мере 18 человек.

Хафтар приказал ЛНА начать наступление на столицу страны 4 апреля. Свои действия военачальник называет «операцией по освобождению Триполи». Во время визита в Париж в конце мая он отказался прекратить огонь, несмотря на просьбу французского лидера Эммануэля Макрона.

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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