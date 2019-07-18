14:09 (мск), источник: Lenta.Ru
В Ливии нашли боевых магов из Нигера
Бывший представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) обвинил ее руководителя фельдмаршала Халифу Хафтара в использовании сил магов из Нигера и Чада. Об этом сообщает RT Arabic.
Бывший офицер Мохаммед
2 июня стало известно, что два взрыва прогремели в штабе Ливийской национальной армии. В воздух взлетели два автомобиля, начиненные взрывчаткой. В результате происшествия ранены по меньшей мере 18 человек.
Хафтар приказал ЛНА начать наступление на столицу страны 4 апреля. Свои действия военачальник называет «операцией по освобождению Триполи». Во время визита в Париж в конце мая он отказался прекратить огонь, несмотря на просьбу французского лидера Эммануэля Макрона.
В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.