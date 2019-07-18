15:57 (мск), источник: ТАСС
Макрон принял приглашение принять участие в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Москву 9 мая 2020 года на юбилей Победы.
Как говорится в сообщении
«Эмманюэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — отметили в Кремле.
Также уточняется, что во время телефонного разговора «намечен график предстоящих контактов в различных форматах».