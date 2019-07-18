Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вон из страны! Почему российских туристов разворачивают на границах
Фоторепортажи
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
20В США отметили День независимости
15:57 (мск), источник: ТАСС

Макрон принял приглашение принять участие в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Москву 9 мая 2020 года на юбилей Победы.

Источник: Reuters

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, поступившем в ТАСС, во время телефонного разговора в четверг французский лидер принял приглашение российского коллеги Владимира Путина побывать на торжествах.

«Эмманюэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — отметили в Кремле.

Также уточняется, что во время телефонного разговора «намечен график предстоящих контактов в различных форматах».

 Горбачев лично вычеркнул его из наградного списка, а Звезду Героя дал уже Ельцин
"Таких вертолетов в принципе нигде нет. Когда его выкатываем, собирается весь авиасалон смотреть"
«Дальневосточный гектар» распространили на Бурятию и Забайкалье
Что произошло на Калининской АЭС в Тверской области
Мужчина увидел фото своей ампутированной ноги на пачке сигарет
Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не нашли
Как выглядит Нотр-Дам спустя три месяца после пожара (фото)
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
Здоровье
12 фраз, которые нельзя говорить родственникам тяжелобольных Особенно родителям.
Hi-Tech
Как выглядит новейшая оболочка Huawei для смартфонов Стоит ли обновляться?
Авто
Новый полностью российский внедорожник: цена — 1 200 000 руб. В Тольятти неожиданно стартовали продажи компактного внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска
Кино
79-летняя Галина Польских снялась в «БУМЕРанге» Петра Буслова Яркие моменты с площадки новой криминальной комедии от создателя «Бумера» — в фоторепортаже «Кино Mail.ru»
Недвижимость
Названо число снимающих жилье россиян
История москвички, перебравшейся в Вену
В Италии конфисковали Арагонский замок
Как выглядит город рядом с космодромом
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 338
О духовном 232
Традиционные свадебные наряды. 199
Советы от мам малышей 189
Леди
Яна Поплавская показала романтичный снимок с молодым бойфрендом Актриса поделилась редким совместным фото с возлюбленным.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь