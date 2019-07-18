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18:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Генерального директора «Рустави 2» уволили

Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».

Источник: Reuters

Ранее об этом намерении Халваши, во владение которого должен быть передан «Рустави 2», заявил в Facebook. По словам бизнесмена, именно Гварамия содействовал тому, что он лишился компании. «Гварамия, которого на самом деле назначил тот режим, который отнял у меня компанию, не сможет продолжить работу в компании ни в статусе журналиста, ни, безусловно, генерального директора», — заявил Халваши.

Он пообещал не вмешиваться в редакционную политику телекомпании. «Свобода слова и выражения будет гарантирована», — заверил предприниматель.

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18 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) лишил соратников Саакашвили прав на «Рустави 2». ЕСПЧ пришел к выводу, что законным владельцем является Кибар Халваши. В марте 2017 года Верховный суд Грузии уже выносил решение оставить в силе передаче телекомпании бывшему владельцу.

Вечером 7 июля в эфире «Рустави 2» журналист Георгий Габуния осыпал ругательствами президента России Владимира Путина. Его слова спровоцировали митинг у стен редакции. Канал извинился за высказывания сотрудника, его на время отстранили, но увольнять не стали. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что оскорбления в адрес Путина неприемлемы. Сам глава государства спокойно отреагировал на оскорбления Габунии, заявив, что не стал бы вводить санкции в отношении Грузии на фоне усиления антироссийских настроений в Тбилиси «из уважения к грузинскому народу». Возбуждение дела об оскорблении власти в отношении журналиста «Рустави 2» он счел нецелесообразным.

В ответ Гварамия заявил, что плевать хотел на происходящее. «Что значит, мы должны говорить, что [президент России Владимир] Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию “Боржоми”, вино и “Набеглави”? Ссать я хотел на все три, плевать мне», — сказал он.

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